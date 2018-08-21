В Уфе состоится турнир «Самый сильный человек Башкирии»

В Уфе 2 сентября пройдет турнир «Самый сильный человек Башкирии». Как сообщают организаторы, в соревнованиях примут участие 12 атлетов из разных уголков России.
- В программу мероприятия включены такие зрелищные дисциплины, как лог лифт (подъем 120-килограммового бревна), прогулка фермера (бег с двумя чемоданами в руках по 120 кг каждая), становая тяга автомобиля (1,5 тысячи кг на количество повторений), богатырская карусель (перенос по кругу конструкции весом 350 кг), - рассказали организаторы.
Ведущий спортивного мероприятия – Эльбрус Нигматуллин - мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России», рекордсмен книги рекордов Гиннеса.
Источник: https://gorobzor.ru
- В программу мероприятия включены такие зрелищные дисциплины, как лог лифт (подъем 120-килограммового бревна), прогулка фермера (бег с двумя чемоданами в руках по 120 кг каждая), становая тяга автомобиля (1,5 тысячи кг на количество повторений), богатырская карусель (перенос по кругу конструкции весом 350 кг), - рассказали организаторы.
Ведущий спортивного мероприятия – Эльбрус Нигматуллин - мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России», рекордсмен книги рекордов Гиннеса.
Источник: https://gorobzor.ru
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