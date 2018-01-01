На поощрение спортсменов Башкирия выделила 20 млн рублей

За выдающиеся достижения на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы спортсменам Башкирии полагается материальное поощрение. На эти цели за второй квартал 2018 года республика выделила более трех миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром регионального правительства Рустэмом Мардановым.



«Материальное поощрение коснется представителей следующих видов спорта: фехтование, греко-римская борьба, стрельба из лука, спорт глухих (велоспорт), грэпплинг, пауэрлифтинг, шашки, тхэквондо, мотоциклетный спорт, кикбоксинг», — уточнили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.



Всего на поощрение достижений спортсменов и их наставников в 2018 году выделено порядка 20 миллионов рублей.

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