В Уфе полным ходом идет строительство Паралимпийского центра

Спортивная арена мирового уровня. В столице республики полным ходом идет строительство Паралимпийского центра. Его открытие запланировано на 2019 год. Центр станет одной из площадок Международных детских игр. Какие технологии применяются при строительстве, узнала корреспондент телеканала БСТ.Белые хлопья, падающие сверху, – это не снег, а будущая шумоизоляция: напыляемое покрытие на основе целлюлозы. Даже если будущий бассейн будет заполнен спортсменами, а все места на трибунах заняты, технология поглотит звук и уменьшит гулкость. А пока чем громче, тем лучше: значит работа идет. Одну чашу бассейна сдадут к концу года. Строители стараются успеть к Летним международным детским играм.
Ильгиз Бахтияров, заместитель генерального директора по строительству: «Оборудование высокого уровня, имеется чаша здесь из нержавеющего металла. Замена и ремонт каких-то узлов будут проводиться без слива воды. Это будет удобно и качественно».Выходные вице-премьеров и членов Правительства теперь проходят на стройках. По поручению Рустэма Хамитова за ними закрепили персональную ответственность за юбилейные объекты. Паралимпийский центр инспектирует вместе с Госкомстроем республики Марат Магадеев. Каждую неделю на строительной площадке проходят оперативные совещания.
Марат Магадеев, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Было небольшое отставание по благоустройству, но генподрядчик уже ввел дополнительные силы, и у нас все идет по графику. Как освоение, так и работы. Оборудование поступает. План-график я ежедневно держу на контроле. Я думаю, что срывов не будет».Но здание – это лишь половина будущего Паралимпийского центра. Вторая часть – это так называемое спортивное ядро. Здесь расположатся корты для тенниса, площадки для бега, прыжков, метания ядра. Рабочие уже уложили дренажную систему, и она даже прошла проверку. Это тот случай, когда прошедшие дожди были на руку. Здесь собираются сделать покрытие профессионального уровня, что позволит проводить мировые соревнования.
Еще один спортивный объект, который строится к столетию республики, – это крытый каток в уфимской Черниковке. Здесь расположится Республиканский центр шорт-трека.
Артем Ковшов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре: «На сегодняшний день ведутся работы в первом корпусе. Сдача планируется в следующем году. Подрядчик приступил к работам. Основные задачи, поставленные перед ним, – до морозов провести укупорку, то есть полностью закрыть фасад здания, провести работу по устройству отопления, чтобы уже спокойно с наступлением холодов приступить к отделочным работам».Второй корпус центра сдадут в 2020 году. Там уже будет спортивные залы, бассейн. Всего же в республике к столетию Башкортостана появится 18 спортивных объектов.
Автор: Анастасия Ильчибаева
Источник: https://bash.news/
Ильгиз Бахтияров, заместитель генерального директора по строительству: «Оборудование высокого уровня, имеется чаша здесь из нержавеющего металла. Замена и ремонт каких-то узлов будут проводиться без слива воды. Это будет удобно и качественно».Выходные вице-премьеров и членов Правительства теперь проходят на стройках. По поручению Рустэма Хамитова за ними закрепили персональную ответственность за юбилейные объекты. Паралимпийский центр инспектирует вместе с Госкомстроем республики Марат Магадеев. Каждую неделю на строительной площадке проходят оперативные совещания.
Марат Магадеев, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Было небольшое отставание по благоустройству, но генподрядчик уже ввел дополнительные силы, и у нас все идет по графику. Как освоение, так и работы. Оборудование поступает. План-график я ежедневно держу на контроле. Я думаю, что срывов не будет».Но здание – это лишь половина будущего Паралимпийского центра. Вторая часть – это так называемое спортивное ядро. Здесь расположатся корты для тенниса, площадки для бега, прыжков, метания ядра. Рабочие уже уложили дренажную систему, и она даже прошла проверку. Это тот случай, когда прошедшие дожди были на руку. Здесь собираются сделать покрытие профессионального уровня, что позволит проводить мировые соревнования.
Еще один спортивный объект, который строится к столетию республики, – это крытый каток в уфимской Черниковке. Здесь расположится Республиканский центр шорт-трека.
Артем Ковшов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре: «На сегодняшний день ведутся работы в первом корпусе. Сдача планируется в следующем году. Подрядчик приступил к работам. Основные задачи, поставленные перед ним, – до морозов провести укупорку, то есть полностью закрыть фасад здания, провести работу по устройству отопления, чтобы уже спокойно с наступлением холодов приступить к отделочным работам».Второй корпус центра сдадут в 2020 году. Там уже будет спортивные залы, бассейн. Всего же в республике к столетию Башкортостана появится 18 спортивных объектов.
Автор: Анастасия Ильчибаева
Источник: https://bash.news/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.