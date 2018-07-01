В Стерлитамаке бойцы спецназа соревновались в снайперской стрельбе

В Стерлитамаке прошел Открытый турнир среди снайперских пар представителей подразделений специального назначения силовых ведомств Республике Башкортостан.



В соревнованиях приняли участие Отдел сопровождения оперативных мероприятий УФСБ России республики, Специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардиипо РБ, ОМОН Управления Росгвардии по РБ, Отряд особого назначения "Смерч" УФСИН России по РБ, войсковая часть 6795 Приволжского округа войск национальной гвардии и Отряд особого назначения "Гром" Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики.



В упорной борьбе команда Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан заняла почетное второе место. Полицейские показали отличные результаты профессиональной подготовки. Первое место заняли сотрудники войсковой части 6795 Приволжского округа Войск национальной гвардии. Третьими оказались снайперы УФСБ республики.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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