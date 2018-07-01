В городе Октябрьском прошли соревнования по стрельбе среди полицейских

В городе Октябрьском на городском полигоне для стрельб собрались самые меткие полицейские со всей республики, а также представители Уральского и Приволжского федеральных округов. Мероприятие посвятили памяти капитана милиции Азата Набиуллина. Также оно приурочено празднованию 300–летия образования Российской полиции.



На торжественном открытии участников соревнований приветствовали члены администрации городского округа, руководство и совет ветеранов Отдела МВД России по городу Октябрьскому. Среди почетных гостей так же присутствовали мать погибшего офицера, и его супруга.



Азат Набиуллиным погиб в 2001 году во время служебной командировки на территории Чеченской Республики. Для своих коллег он навсегда остался мужественным и отважным человеком, примером отваги и чести.



Соревнования проходили на протяжении двух дней. По ходу турнира спортсменам в погонах предстояло поразить мишени на различным позициям и на разных расстояниях из пистолетов и автоматов. Участники состязаний показали достойные результаты, получившие оценку строгих судей.



Среди 11 команд из нашей республики третьего места удостоилась команда Отдела МВД России по городу Нефтекамску, второго – Управление МВД России по городу Уфе. Абсолютную победу одержала команда Отдела МВД РФ по городу Октябрьскому.



По результатам следующего этапа состязаний среди 6 команд Уральского и Приволжского округов третье место завоевали полицейские из Чувашской Республики, второе заняли представители Главного Управления МВД России по Свердловской области, первое осталось за командой МВД по Республике Башкортостан.



Так же на торжественной церемонии закрытия чемпионата директор Благотворительного фонда «Ветеран МВД по РБ», полковник внутренней службы в отставке Шафкат Хусаинов вручил ценные подарки активистам ветеранского движения - подполковнику милиции в отставке Радику Еникееву, полковнику милиции в отставке Айдару Сибагатуллину, майору милиции в отставке Ульфату Шагееву, старшему преподавателю центра профессиональной подготовки МВД по РБ, подполковнику милиции в отставке Михаилу Панькину.



В завершении церемонии закрытия чемпионата начальник Отдела МВД России по городу Октябрьскому Александр Лёвкин поблагодарил всех за участие в чемпионате и поздравил победителей.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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