Вчера, 15:03
Вчера, 15:01
30-12-2016, 10:04
30-12-2016, 10:02
30-12-2016, 10:01
30-12-2016, 10:00
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— Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению?30-12-2016, 09:56275
В хозяйствах Мишкинского района подведены итоги работы, определены лучшие работники, передовики производства, намечены новые рубежи на будущий год30-12-2016, 09:52139
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Неважно сколько лет на свете прожил человек, важнее — как. Ведь он рождается на свет для того, чтобы что-то и для кого-то сделать.Вчера, 15:03148
Министр финансов Украины Яресько указала, что страна не может осуществить выплаты РФ в 3 млрд долл. Премьер Яценюк пригрозил Москве мораторием в случае ее отказа от условий реструктуризации.14-11-2015, 09:131237
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В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.Вчера, 15:0288
В этом году исполняется 105 лет со дня рождения поэта и 70 лет поэме «Василий Теркин». «Василий Теркин» — это лучшее из всего написанного о войне на войне», — писал известный писатель К. Симонов. Это одно из главных произведений в творчестве поэта, получившее всенародное признание. Другое название произведения — «Книга про бойца». Поэма посвящена вымышленному герою — Василию Тёркину, солдату Великой Отечественной войны. На протяжении всей войны образ неунывающего, веселого, мужественного молодого парня, такого находчивого, оставался самым любимым среди бойцов Красной Армии.8-04-2015, 15:341810