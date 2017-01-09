2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет Неважно сколько лет на свете прожил человек, важнее — как. Ведь он рождается на свет для того, чтобы что-то и для кого-то сделать. 9-01-2017, 15:03

Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой. 9-01-2017, 15:02

В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества» Ежегодно в конце года Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» организовывает муниципальный этап конкурса юных исследователей родного края. 9-01-2017, 15:01

Анита Тимиркаева из села Чураево побывала на республиканской елке в Уфе Новый год — это волшебный праздник. Мне посчастливилось побывать на республиканской новогодней елке в городе Уфе. 9-01-2017, 14:59

В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017» в республике открыто пять юрт Деда Мороза — в городах Уфе, Октябрьском, Ишимбайском, Учалинском и Мишкинском районах. 30-12-2016, 10:06

В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка Как выяснилось, им оказался первенец молодой семьи Вадима и Дианы Абдуловых из деревни Староарзаматово. 30-12-2016, 10:05

Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава» Указом Главы РБ медалью «Материнская слава» награждены многодетные матери, среди которых оказались жительницы нашего района — Клара Тимурашева, Любовь Айгузина, Лилия Шамиева. 30-12-2016, 10:04

Продлена подписка на районные газеты До 13 января 2017 года «Почтой России» продлена подписка на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш». 30-12-2016, 10:02

Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу 22 декабря жители 9 домов деревни Букленды подключились к сетевому газопроводу 30-12-2016, 10:01

Подарок односельчанам В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру. 30-12-2016, 10:00

В Мишкино пройдет Рождественская служба 6 января в 20.00 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Мишкино состоится праздничная Рождественская служба. 30-12-2016, 09:58

«Я вхожу в мир искусств» 16 декабря 2016 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района состоялся XIII республиканский конкурс самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, посвященный Году российского кино, где участвовали 15 команд Республики Башкортостан. 30-12-2016, 09:57

Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года — Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению? 30-12-2016, 09:56

Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины Некогда большая деревня Новокарачево сегодня живет скромно — нет теперь здесь ни ферм, ни школы, ни медпункта. Есть слух, что скоро закроется и единственный в деревне магазин. 30-12-2016, 09:53