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    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза
    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза

    В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017» в республике открыто пять юрт Деда Мороза — в городах Уфе, Октябрьском, Ишимбайском, Учалинском и Мишкинском районах.

    30-12-2016, 10:06

    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка
    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка

    Как выяснилось, им оказался первенец молодой семьи Вадима и Дианы Абдуловых из деревни Староарзаматово.

    30-12-2016, 10:05

    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»
    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»

    Указом Главы РБ медалью «Материнская слава» награждены многодетные матери, среди которых оказались жительницы нашего района — Клара Тимурашева, Любовь Айгузина, Лилия Шамиева.

    30-12-2016, 10:04

    Продлена подписка на районные газеты
    Продлена подписка на районные газеты

    До 13 января 2017 года «Почтой России» продлена подписка на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш».

    30-12-2016, 10:02

    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу

    22 декабря жители 9 домов деревни Букленды подключились к сетевому газопроводу

    30-12-2016, 10:01

    Подарок односельчанам
    Подарок односельчанам

    В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру.

    30-12-2016, 10:00

    В Мишкино пройдет Рождественская служба
    В Мишкино пройдет Рождественская служба

    6 января в 20.00 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Мишкино состоится праздничная Рождественская служба.

    30-12-2016, 09:58

    «Я вхожу в мир искусств»
    «Я вхожу в мир искусств»

    16 декабря 2016 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района состоялся XIII республиканский конкурс самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, посвященный Году российского кино, где участвовали 15 команд Республики Башкортостан.

    30-12-2016, 09:57

    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года
    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года

    — Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению?

    30-12-2016, 09:56

    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины
    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины

    Некогда большая деревня Новокарачево сегодня живет скромно — нет теперь здесь ни ферм, ни школы, ни медпункта. Есть слух, что скоро закроется и единственный в деревне магазин.

    30-12-2016, 09:53

    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы
    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы

    В хозяйствах Мишкинского района подведены итоги работы, определены лучшие работники, передовики производства, намечены новые рубежи на будущий год

    30-12-2016, 09:52

    Камеевцы взяли инициативу в свои руки и включились в Программу поддержки местных инициатив
    Камеевцы взяли инициативу в свои руки и включились в Программу поддержки местных инициатив

    В этом году жители СП Камеевский сельсовет единственные в районе стали участниками данного проекта, которая направлена на поддержку общих дел населения и органов местного самоуправления.

    30-12-2016, 09:49

    В деревне Большие Шады 35 лет работает детский сад «Йондозсок»
    В деревне Большие Шады 35 лет работает детский сад «Йондозсок»

    Занять малышню днем — дело непростое. В деревне это было особенно важно в советское время, когда родители были заняты работой в колхозах. Учитывая это, в 1981 году в деревне был открыт детский садик «Йондозсок».

    30-12-2016, 09:48

    С верой в лучшее
    С верой в лучшее

    В конце каждого года принято подводить итоги, намечать цели на будущее. На днях мы встретились с руководителем одного из крупных хозяйств района СА (колхоз) имени Ленина Денисом Осиповым и его главными специалистами, которые рассказали каким для них выдался уходящий год.

    30-12-2016, 09:47

    Итоги жизни Мишкинского района в 2016 году
    Итоги жизни Мишкинского района в 2016 году

    Как жили? С чем пришли?

    30-12-2016, 09:46

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    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза
    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза
    В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017» в республике открыто пять юрт Деда Мороза — в городах Уфе, Октябрьском, Ишимбайском, Учалинском и Мишкинском районах.
    30-12-2016, 10:06318Общество
    Читать полностью
    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка
    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка
    Как выяснилось, им оказался первенец молодой семьи Вадима и Дианы Абдуловых из деревни Староарзаматово.
    30-12-2016, 10:05281Общество
    Читать полностью
    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»
    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»
    Указом Главы РБ медалью «Материнская слава» награждены многодетные матери, среди которых оказались жительницы нашего района — Клара Тимурашева, Любовь Айгузина, Лилия Шамиева.
    30-12-2016, 10:04193Общество
    Читать полностью
    Продлена подписка на районные газеты
    Продлена подписка на районные газеты
    До 13 января 2017 года «Почтой России» продлена подписка на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш».
    30-12-2016, 10:0279Общество
    Читать полностью
    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
    22 декабря жители 9 домов деревни Букленды подключились к сетевому газопроводу
    30-12-2016, 10:01111Общество
    Читать полностью
    Подарок односельчанам
    Подарок односельчанам
    В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру.
    30-12-2016, 10:00131Общество
    Читать полностью
    В Мишкино пройдет Рождественская служба
    В Мишкино пройдет Рождественская служба
    6 января в 20.00 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Мишкино состоится праздничная Рождественская служба.
    30-12-2016, 09:58125Общество
    Читать полностью
    «Я вхожу в мир искусств»
    «Я вхожу в мир искусств»
    16 декабря 2016 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района состоялся XIII республиканский конкурс самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, посвященный Году российского кино, где участвовали 15 команд Республики Башкортостан.
    30-12-2016, 09:5788Общество, Культура
    Читать полностью
    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года
    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года
    — Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению?
    30-12-2016, 09:56132Официально
    Читать полностью
    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины
    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины
    Некогда большая деревня Новокарачево сегодня живет скромно — нет теперь здесь ни ферм, ни школы, ни медпункта. Есть слух, что скоро закроется и единственный в деревне магазин.
    30-12-2016, 09:53126Общество
    Читать полностью
    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы
    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы
    В хозяйствах Мишкинского района подведены итоги работы, определены лучшие работники, передовики производства, намечены новые рубежи на будущий год
    30-12-2016, 09:5283Агропром
    Читать полностью
    Камеевцы взяли инициативу в свои руки и включились в Программу поддержки местных инициатив
    Камеевцы взяли инициативу в свои руки и включились в Программу поддержки местных инициатив
    В этом году жители СП Камеевский сельсовет единственные в районе стали участниками данного проекта, которая направлена на поддержку общих дел населения и органов местного самоуправления.
    30-12-2016, 09:4957Общество
    Читать полностью
    В деревне Большие Шады 35 лет работает детский сад «Йондозсок»
    В деревне Большие Шады 35 лет работает детский сад «Йондозсок»
    Занять малышню днем — дело непростое. В деревне это было особенно важно в советское время, когда родители были заняты работой в колхозах. Учитывая это, в 1981 году в деревне был открыт детский садик «Йондозсок».
    30-12-2016, 09:4848Общество, Образование
    Читать полностью
    С верой в лучшее
    С верой в лучшее
    В конце каждого года принято подводить итоги, намечать цели на будущее. На днях мы встретились с руководителем одного из крупных хозяйств района СА (колхоз) имени Ленина Денисом Осиповым и его главными специалистами, которые рассказали каким для них выдался уходящий год.
    30-12-2016, 09:4761Агропром
    Читать полностью
    Итоги жизни Мишкинского района в 2016 году
    Итоги жизни Мишкинского района в 2016 году
    Как жили? С чем пришли?
    30-12-2016, 09:4664Общество
    Читать полностью
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