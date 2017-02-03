Регистрация
 
::
 
Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня
    Новости
    В селе Мишкино в результате ДТП пострадали пассажир и ребенок
    В селе Мишкино в результате ДТП пострадали пассажир и ребенок

    На днях поздно вечером в селе Мишкино Мишкинского района на перекрестке улиц Ленина и Спортивная произошла автомобильная авария, в которой пострадал 12-летний ребенок, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.

    Вчера, 11:07

    В селе Камеево Мишкинского района появится пожарное депо
    В селе Камеево Мишкинского района появится пожарное депо

    За это проголосовало большинство местных жителей, тем самым они смогли войти в Программу поддержки местных инициатив. В Камеевский сельсовет входит несколько деревень, но ближайшая пожарная часть есть лишь в райцентре.

    3-02-2017, 12:38

    В агропромышленном колледже села Мишкино более 70 выпускников получили дипломы об окончании учебы
    В агропромышленном колледже села Мишкино более 70 выпускников получили дипломы об окончании учебы

    31 января в агропромышленном колледже села Мишкино 71 выпускник получил документы об окончании учебы

    2-02-2017, 14:39

    В Мишкинском историко-культурном центре пройдет совещание актива
    В Мишкинском историко-культурном центре пройдет совещание актива

    9 февраля состоится итоговое совещание актива филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан — Марийского историко-культурного центра.

    2-02-2017, 14:37

    В деревне Малонакаряково необходимо заменить трубы отопления
    В деревне Малонакаряково необходимо заменить трубы отопления

    19 января в деревне Малонакаряково сельского поселения Староарзаматовский сельсовет состоялся сход граждан.

    2-02-2017, 14:36

    Педагог Бабаевской школы Назира Фатхинурова отмечает свое 80-летие
    Педагог Бабаевской школы Назира Фатхинурова отмечает свое 80-летие

    Первая учительница — это очень важный человек в жизни каждого ребенка. Самые первые знания, не только учебные, но и жизненные с большим терпением и добротой доносит она до детских сердец. Каждый человек с безграничным уважением и теплотой в душе вспоминает свою первую учительницу.

    2-02-2017, 14:34

    Жительнице деревни Староарзаматово, ветерану труда Елене Николаевой на днях исполняется 80 лет
    Жительнице деревни Староарзаматово, ветерану труда Елене Николаевой на днях исполняется 80 лет

    Хочется еще раз преклониться перед людьми старшего поколения. Они заслуживают уважения, внимательного отношения к себе. Старость приходит незаметно. Таков закон природы, но во власти каждого встретить ее достойно, оставаясь позитивно настроенным, как моя героиня, ветеран труда Елена Николаева из Староарзаматово. 5 февраля ей исполнится 80 лет.

    2-02-2017, 14:33

    Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки»
    Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки»

    В 2016 году советом читателей и библиотекарей Центральной библиотеки была заявлена номинация «Партнер библиотеки». По итогам прошедшего года единодушно был определен победитель номинации. Им стал Центр занятости населения Мишкинского района во главе с руководителем Разилей Гильмутдиновой.

    2-02-2017, 14:32

    ДЮСШ села Мишкино провела День без интернета
    ДЮСШ села Мишкино провела День без интернета

    Детская спортивная школа приняла участие в одноименной акции, организовав с 25 по 29 января спортивные мероприятия

    2-02-2017, 14:31

    В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда
    В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда

    27 января в рамках мероприятий, посвящённых Дню снятия блокады с города Ленинграда, в школе и библиотеке провели ряд мероприятий: общешкольную линейку, открытые уроки памяти «Подвиг защитников Ленинграда», патриотические часы, просмотр литературы «Мужество и стойкость», прошла встреча молодёжи с единственным оставшимся в живых на сегодняшний день участником Великой Отечественной войны Н. Апаевым. Ветеран находится в добром здравии. Обучающиеся школы пришли к нему с тимуровской помощью, а он в ответ рассказал много интересного.

    2-02-2017, 14:28

    Верховный муфтий России предложил ввести в школах уроки нравственности
    Верховный муфтий России предложил ввести в школах уроки нравственности

    Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин вновь сделал громкое заявление, которое подхватила пресса и добилась широкого резонанса. Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.

    2-02-2017, 10:33

    В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания | видео
    В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания | видео

    В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания для трансляции теле- и радиоканалов первого мультиплекса. Они являются обязательными для трансляции на территории всей страны. На сегодня уже около 70% населения республики могут смотреть цифровое телевидение.

    30-01-2017, 14:57

    В Мишкинском районе Башкирии возрождается производство валенок | видео
    В Мишкинском районе Башкирии возрождается производство валенок | видео

    По-настоящему зимние морозы в республику ещё вернутся. И наверняка многие из нас уже пожалели, что у них нет свой пары валенок. В отдаленных уголках республики пимокатное дело не умирало никогда. Там валенки – традиционная зимняя обувь, к тому же неплохой способ заработать. Сегодня на рынке валяной обуви действительно есть на что посмотреть. Русские валенки снова входят в моду или, может, они из нее никогда и не выходили? Корреспондент «Вести-Башкортостан» знает ответ

    30-01-2017, 14:47

    Лицею № 1 села Мишкино присвоено имя народного писателя РБ, драматурга Флорида Булякова
    Лицею № 1 села Мишкино присвоено имя народного писателя РБ, драматурга Флорида Булякова

    Уроженец деревни Большие Шады, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, народный писатель РБ, Почетный гражданин Мишкинского района Флорид Буляков оставил яркий след на литературном небосклоне.

    30-01-2017, 14:23

    Инициатива ирсаевцев — сооружение детской площадки
    Инициатива ирсаевцев — сооружение детской площадки

    20 января в актовом зале Ирсаевской школы имени А. Искандарова состоялось собрание граждан. Жители деревни Ирсаево приняли решение участвовать в Программе поддержки местных инициатив.

    30-01-2017, 14:11

    1 2 3 4 5 6 7
    В селе Мишкино в результате ДТП пострадали пассажир и ребенок
    В селе Мишкино в результате ДТП пострадали пассажир и ребенок
    На днях поздно вечером в селе Мишкино Мишкинского района на перекрестке улиц Ленина и Спортивная произошла автомобильная авария, в которой пострадал 12-летний ребенок, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.
    Вчера, 11:07378Общество, Происшествия
    Читать полностью
    В селе Камеево Мишкинского района появится пожарное депо
    В селе Камеево Мишкинского района появится пожарное депо
    За это проголосовало большинство местных жителей, тем самым они смогли войти в Программу поддержки местных инициатив. В Камеевский сельсовет входит несколько деревень, но ближайшая пожарная часть есть лишь в райцентре.
    3-02-2017, 12:38338Общество
    Читать полностью
    Башкирия получит 30 миллионов рублей на ЕГЭ
    Башкирия получит 30 миллионов рублей на ЕГЭ
    Председатель правительства России Дмитрий Медведев накануне подписал постановление, в котором говорится, что Башкирия получит из федерального бюджета субсидию на финансирование мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования.
    3-02-2017, 11:20113ЕГЭ
    Читать полностью
    В агропромышленном колледже села Мишкино более 70 выпускников получили дипломы об окончании учебы
    В агропромышленном колледже села Мишкино более 70 выпускников получили дипломы об окончании учебы
    31 января в агропромышленном колледже села Мишкино 71 выпускник получил документы об окончании учебы
    2-02-2017, 14:39375Общество, Образование
    Читать полностью
    В Мишкинском историко-культурном центре пройдет совещание актива
    В Мишкинском историко-культурном центре пройдет совещание актива
    9 февраля состоится итоговое совещание актива филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан — Марийского историко-культурного центра.
    2-02-2017, 14:37197Общество, Культура
    Читать полностью
    В деревне Малонакаряково необходимо заменить трубы отопления
    В деревне Малонакаряково необходимо заменить трубы отопления
    19 января в деревне Малонакаряково сельского поселения Староарзаматовский сельсовет состоялся сход граждан.
    2-02-2017, 14:36207Общество
    Читать полностью
    Педагог Бабаевской школы Назира Фатхинурова отмечает свое 80-летие
    Педагог Бабаевской школы Назира Фатхинурова отмечает свое 80-летие
    Первая учительница — это очень важный человек в жизни каждого ребенка. Самые первые знания, не только учебные, но и жизненные с большим терпением и добротой доносит она до детских сердец. Каждый человек с безграничным уважением и теплотой в душе вспоминает свою первую учительницу.
    2-02-2017, 14:34220Общество
    Читать полностью
    Жительнице деревни Староарзаматово, ветерану труда Елене Николаевой на днях исполняется 80 лет
    Жительнице деревни Староарзаматово, ветерану труда Елене Николаевой на днях исполняется 80 лет
    Хочется еще раз преклониться перед людьми старшего поколения. Они заслуживают уважения, внимательного отношения к себе. Старость приходит незаметно. Таков закон природы, но во власти каждого встретить ее достойно, оставаясь позитивно настроенным, как моя героиня, ветеран труда Елена Николаева из Староарзаматово. 5 февраля ей исполнится 80 лет.
    2-02-2017, 14:33247Общество
    Читать полностью
    Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки»
    Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки»
    В 2016 году советом читателей и библиотекарей Центральной библиотеки была заявлена номинация «Партнер библиотеки». По итогам прошедшего года единодушно был определен победитель номинации. Им стал Центр занятости населения Мишкинского района во главе с руководителем Разилей Гильмутдиновой.
    2-02-2017, 14:32210Общество, Культура
    Читать полностью
    ДЮСШ села Мишкино провела День без интернета
    ДЮСШ села Мишкино провела День без интернета
    Детская спортивная школа приняла участие в одноименной акции, организовав с 25 по 29 января спортивные мероприятия
    2-02-2017, 14:31170Спорт
    Читать полностью
    В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда
    В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда
    27 января в рамках мероприятий, посвящённых Дню снятия блокады с города Ленинграда, в школе и библиотеке провели ряд мероприятий: общешкольную линейку, открытые уроки памяти «Подвиг защитников Ленинграда», патриотические часы, просмотр литературы «Мужество и стойкость», прошла встреча молодёжи с единственным оставшимся в живых на сегодняшний день участником Великой Отечественной войны Н. Апаевым. Ветеран находится в добром здравии. Обучающиеся школы пришли к нему с тимуровской помощью, а он в ответ рассказал много интересного.
    2-02-2017, 14:28141Общество, Образование
    Читать полностью
    Верховный муфтий России предложил ввести в школах уроки нравственности
    Верховный муфтий России предложил ввести в школах уроки нравственности
    Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин вновь сделал громкое заявление, которое подхватила пресса и добилась широкого резонанса. Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.
    2-02-2017, 10:33125Общество
    Читать полностью
    В 2017 году школьники Башкирии будут сдавать ЕГЭ по новым правилам
    В 2017 году школьники Башкирии будут сдавать ЕГЭ по новым правилам
    Правительство России выделило республике 30 млн рублей. Часть этих денег пойдет на разработку новых технологий проведения ЕГЭ
    2-02-2017, 10:20177ЕГЭ
    Читать полностью
    В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания | видео
    В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания | видео
    В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания для трансляции теле- и радиоканалов первого мультиплекса. Они являются обязательными для трансляции на территории всей страны. На сегодня уже около 70% населения республики могут смотреть цифровое телевидение.
    30-01-2017, 14:57490Общество
    Читать полностью
    В Мишкинском районе Башкирии возрождается производство валенок | видео
    В Мишкинском районе Башкирии возрождается производство валенок | видео
    По-настоящему зимние морозы в республику ещё вернутся. И наверняка многие из нас уже пожалели, что у них нет свой пары валенок. В отдаленных уголках республики пимокатное дело не умирало никогда. Там валенки – традиционная зимняя обувь, к тому же неплохой способ заработать. Сегодня на рынке валяной обуви действительно есть на что посмотреть. Русские валенки снова входят в моду или, может, они из нее никогда и не выходили? Корреспондент «Вести-Башкортостан» знает ответ
    30-01-2017, 14:47566Общество
    Читать полностью
    Фотогалерея
    Система Orphus