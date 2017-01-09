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    Новости
    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет
    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет

    Неважно сколько лет на свете прожил человек, важнее — как. Ведь он рождается на свет для того, чтобы что-то и для кого-то сделать.

    9-01-2017, 15:03

    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой
    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой

    В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.

    9-01-2017, 15:02

    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»
    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»

    Ежегодно в конце года Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» организовывает муниципальный этап конкурса юных исследователей родного края.

    9-01-2017, 15:01

    Анита Тимиркаева из села Чураево побывала на республиканской елке в Уфе
    Анита Тимиркаева из села Чураево побывала на республиканской елке в Уфе

    Новый год — это волшебный праздник. Мне посчастливилось побывать на республиканской новогодней елке в городе Уфе.

    9-01-2017, 14:59

    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза
    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза

    В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017» в республике открыто пять юрт Деда Мороза — в городах Уфе, Октябрьском, Ишимбайском, Учалинском и Мишкинском районах.

    30-12-2016, 10:06

    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка
    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка

    Как выяснилось, им оказался первенец молодой семьи Вадима и Дианы Абдуловых из деревни Староарзаматово.

    30-12-2016, 10:05

    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»
    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»

    Указом Главы РБ медалью «Материнская слава» награждены многодетные матери, среди которых оказались жительницы нашего района — Клара Тимурашева, Любовь Айгузина, Лилия Шамиева.

    30-12-2016, 10:04

    Продлена подписка на районные газеты
    Продлена подписка на районные газеты

    До 13 января 2017 года «Почтой России» продлена подписка на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш».

    30-12-2016, 10:02

    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу

    22 декабря жители 9 домов деревни Букленды подключились к сетевому газопроводу

    30-12-2016, 10:01

    Подарок односельчанам
    Подарок односельчанам

    В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру.

    30-12-2016, 10:00

    В Мишкино пройдет Рождественская служба
    В Мишкино пройдет Рождественская служба

    6 января в 20.00 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Мишкино состоится праздничная Рождественская служба.

    30-12-2016, 09:58

    «Я вхожу в мир искусств»
    «Я вхожу в мир искусств»

    16 декабря 2016 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района состоялся XIII республиканский конкурс самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, посвященный Году российского кино, где участвовали 15 команд Республики Башкортостан.

    30-12-2016, 09:57

    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года
    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года

    — Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению?

    30-12-2016, 09:56

    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины
    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины

    Некогда большая деревня Новокарачево сегодня живет скромно — нет теперь здесь ни ферм, ни школы, ни медпункта. Есть слух, что скоро закроется и единственный в деревне магазин.

    30-12-2016, 09:53

    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы
    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы

    В хозяйствах Мишкинского района подведены итоги работы, определены лучшие работники, передовики производства, намечены новые рубежи на будущий год

    30-12-2016, 09:52

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    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет
    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет
    Неважно сколько лет на свете прожил человек, важнее — как. Ведь он рождается на свет для того, чтобы что-то и для кого-то сделать.
    9-01-2017, 15:03506Общество
    Читать полностью
    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой
    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой
    В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.
    9-01-2017, 15:02361Спорт
    Читать полностью
    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»
    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»
    Ежегодно в конце года Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» организовывает муниципальный этап конкурса юных исследователей родного края.
    9-01-2017, 15:01412Общество, Образование
    Читать полностью
    Анита Тимиркаева из села Чураево побывала на республиканской елке в Уфе
    Анита Тимиркаева из села Чураево побывала на республиканской елке в Уфе
    Новый год — это волшебный праздник. Мне посчастливилось побывать на республиканской новогодней елке в городе Уфе.
    9-01-2017, 14:59358Общество, Образование
    Читать полностью
    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза
    В преддверии Нового года на Сабантуйской площади была открыта юрта Деда Мороза
    В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017» в республике открыто пять юрт Деда Мороза — в городах Уфе, Октябрьском, Ишимбайском, Учалинском и Мишкинском районах.
    30-12-2016, 10:06913Общество
    Читать полностью
    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка
    В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали трехсотого в этом году ребенка
    Как выяснилось, им оказался первенец молодой семьи Вадима и Дианы Абдуловых из деревни Староарзаматово.
    30-12-2016, 10:05851Общество
    Читать полностью
    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»
    Три жительницы Мишкинского района награждены медалью «Материнская слава»
    Указом Главы РБ медалью «Материнская слава» награждены многодетные матери, среди которых оказались жительницы нашего района — Клара Тимурашева, Любовь Айгузина, Лилия Шамиева.
    30-12-2016, 10:04629Общество
    Читать полностью
    Продлена подписка на районные газеты
    Продлена подписка на районные газеты
    До 13 января 2017 года «Почтой России» продлена подписка на районные газеты «Дружба» и «Келшымаш».
    30-12-2016, 10:02351Общество
    Читать полностью
    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
    22 декабря жители 9 домов деревни Букленды подключились к сетевому газопроводу
    30-12-2016, 10:01419Общество
    Читать полностью
    Подарок односельчанам
    Подарок односельчанам
    В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру.
    30-12-2016, 10:00446Общество
    Читать полностью
    В Мишкино пройдет Рождественская служба
    В Мишкино пройдет Рождественская служба
    6 января в 20.00 часов в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Мишкино состоится праздничная Рождественская служба.
    30-12-2016, 09:58386Общество
    Читать полностью
    «Я вхожу в мир искусств»
    «Я вхожу в мир искусств»
    16 декабря 2016 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района состоялся XIII республиканский конкурс самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, посвященный Году российского кино, где участвовали 15 команд Республики Башкортостан.
    30-12-2016, 09:57277Общество, Культура
    Читать полностью
    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года
    Глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин подвел итоги уходящего года
    — Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению?
    30-12-2016, 09:56346Официально
    Читать полностью
    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины
    Жители деревни Новокарачево сами организуют жизнь малой родины
    Некогда большая деревня Новокарачево сегодня живет скромно — нет теперь здесь ни ферм, ни школы, ни медпункта. Есть слух, что скоро закроется и единственный в деревне магазин.
    30-12-2016, 09:53341Общество
    Читать полностью
    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы
    В хозяйствах Мишкинского района подвели итоги работы
    В хозяйствах Мишкинского района подведены итоги работы, определены лучшие работники, передовики производства, намечены новые рубежи на будущий год
    30-12-2016, 09:52221Агропром
    Читать полностью
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