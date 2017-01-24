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— Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению?30-12-2016, 09:56367
В хозяйствах Мишкинского района подведены итоги работы, определены лучшие работники, передовики производства, намечены новые рубежи на будущий год30-12-2016, 09:52234
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В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие.Сегодня, 16:0143
Министр финансов Украины Яресько указала, что страна не может осуществить выплаты РФ в 3 млрд долл. Премьер Яценюк пригрозил Москве мораторием в случае ее отказа от условий реструктуризации.14-11-2015, 09:131285
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В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.9-01-2017, 15:02447
В этом году исполняется 105 лет со дня рождения поэта и 70 лет поэме «Василий Теркин». «Василий Теркин» — это лучшее из всего написанного о войне на войне», — писал известный писатель К. Симонов. Это одно из главных произведений в творчестве поэта, получившее всенародное признание. Другое название произведения — «Книга про бойца». Поэма посвящена вымышленному герою — Василию Тёркину, солдату Великой Отечественной войны. На протяжении всей войны образ неунывающего, веселого, мужественного молодого парня, такого находчивого, оставался самым любимым среди бойцов Красной Армии.8-04-2015, 15:341852