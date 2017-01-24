В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие. Сегодня, 16:01

В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов 2017 год — это год 30-летия образования ветеранской организации в районе. На 31 марта 2017 года намечено проведение торжественного мероприятия, которое пройдет в районном Дворце культуры села Мишкино. Сегодня, 15:59

Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне 18 января 2017 года в Баймурзинской школе состоялось итоговое собрание жителей деревни по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив. Сегодня, 15:58

Детскую плошадку решено посторить в деревне Янагушево 19 января в деревне Янагушево администрацией сельского поселения был организован сход граждан. Сегодня, 15:57

Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения 23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра. Сегодня, 15:56

Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей Перед Новым годом красивый дом, который недавно построили дети Маши Яшкиновны, был полон гостей — пришли родственники, соседи и односельчане. Сегодня, 15:55

Гонконгский грипп: что нужно знать? Гриппозная респираторная инфекция коварна тем, что в разные годы болезнь вызывают неодинаковые штаммы вируса. Это приводит к тому, что организм человека не успевает адаптироваться к новому возбудителю, следовательно, наблюдается большое количество инфицированных людей. Сегодня, 15:54

В Вехнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима В зимние каникулы юные читатели Вехнесорокинской сельской библиотеки с интересом провели свой досуг, читая книги, участвуя в играх, конкурсах и викторинах. Сегодня, 15:51

Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады Во время зимних каникул в Уфе проходил республиканский этап олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе. Сегодня, 15:50

Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие Долгожителей в районе немного, но каждая встреча с ними — это общение с живой историей, потому что повороты в их судьбах часто связаны с историей самой страны. 24-01-2017, 11:37

Жители Чураево выступили с местной инициативой Программа поддержки местных инициатив способствует развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, где на местном уровне оперативно выявляются и эффективно решаются острые социальные проблемы. 24-01-2017, 11:36

В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю). Крещенские купания 19 января имеют, прежде всего, духовное значение. В этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. У православных христиан считалось: каждый, прошедший крещенские купания в этот день, смоет с себя грехи. 24-01-2017, 11:34

2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет Неважно сколько лет на свете прожил человек, важнее — как. Ведь он рождается на свет для того, чтобы что-то и для кого-то сделать. 9-01-2017, 15:03

Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой. 9-01-2017, 15:02