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    Сегодня
    Новости
    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год

    На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие.

    Сегодня, 16:01

    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов
    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов

    2017 год — это год 30-летия образования ветеранской организации в районе. На 31 марта 2017 года намечено проведение торжественного мероприятия, которое пройдет в районном Дворце культуры села Мишкино.

    Сегодня, 15:59

    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне
    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне

    18 января 2017 года в Баймурзинской школе состоялось итоговое собрание жителей деревни по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив.

    Сегодня, 15:58

    Детскую плошадку решено посторить в деревне Янагушево
    Детскую плошадку решено посторить в деревне Янагушево

    19 января в деревне Янагушево администрацией сельского поселения был организован сход граждан.

    Сегодня, 15:57

    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения

    23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра.

    Сегодня, 15:56

    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей
    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей

    Перед Новым годом красивый дом, который недавно построили дети Маши Яшкиновны, был полон гостей — пришли родственники, соседи и односельчане.

    Сегодня, 15:55

    Гонконгский грипп: что нужно знать?
    Гонконгский грипп: что нужно знать?

    Гриппозная респираторная инфекция коварна тем, что в разные годы болезнь вызывают неодинаковые штаммы вируса. Это приводит к тому, что организм человека не успевает адаптироваться к новому возбудителю, следовательно, наблюдается большое количество инфицированных людей.

    Сегодня, 15:54

    В Вехнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима
    В Вехнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима

    В зимние каникулы юные читатели Вехнесорокинской сельской библиотеки с интересом провели свой досуг, читая книги, участвуя в играх, конкурсах и викторинах.

    Сегодня, 15:51

    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады
    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады

    Во время зимних каникул в Уфе проходил республиканский этап олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе.

    Сегодня, 15:50

    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие
    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие

    Долгожителей в районе немного, но каждая встреча с ними — это общение с живой историей, потому что повороты в их судьбах часто связаны с историей самой страны.

    24-01-2017, 11:37

    Жители Чураево выступили с местной инициативой
    Жители Чураево выступили с местной инициативой

    Программа поддержки местных инициатив способствует развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, где на местном уровне оперативно выявляются и эффективно решаются острые социальные проблемы.

    24-01-2017, 11:36

    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания
    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания

    Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю). Крещенские купания 19 января имеют, прежде всего, духовное значение. В этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. У православных христиан считалось: каждый, прошедший крещенские купания в этот день, смоет с себя грехи.

    24-01-2017, 11:34

    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет
    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет

    Неважно сколько лет на свете прожил человек, важнее — как. Ведь он рождается на свет для того, чтобы что-то и для кого-то сделать.

    9-01-2017, 15:03

    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой
    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой

    В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.

    9-01-2017, 15:02

    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»
    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»

    Ежегодно в конце года Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» организовывает муниципальный этап конкурса юных исследователей родного края.

    9-01-2017, 15:01

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    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
    На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие.
    Сегодня, 16:0153Общество, Человек и закон
    Читать полностью
    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов
    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов
    2017 год — это год 30-летия образования ветеранской организации в районе. На 31 марта 2017 года намечено проведение торжественного мероприятия, которое пройдет в районном Дворце культуры села Мишкино.
    Сегодня, 15:5936Общество
    Читать полностью
    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне
    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне
    18 января 2017 года в Баймурзинской школе состоялось итоговое собрание жителей деревни по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив.
    Сегодня, 15:5827Общество
    Читать полностью
    Детскую плошадку решено посторить в деревне Янагушево
    Детскую плошадку решено посторить в деревне Янагушево
    19 января в деревне Янагушево администрацией сельского поселения был организован сход граждан.
    Сегодня, 15:5730Общество
    Читать полностью
    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
    23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра.
    Сегодня, 15:5630Общество
    Читать полностью
    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей
    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей
    Перед Новым годом красивый дом, который недавно построили дети Маши Яшкиновны, был полон гостей — пришли родственники, соседи и односельчане.
    Сегодня, 15:5540Общество
    Читать полностью
    Гонконгский грипп: что нужно знать?
    Гонконгский грипп: что нужно знать?
    Гриппозная респираторная инфекция коварна тем, что в разные годы болезнь вызывают неодинаковые штаммы вируса. Это приводит к тому, что организм человека не успевает адаптироваться к новому возбудителю, следовательно, наблюдается большое количество инфицированных людей.
    Сегодня, 15:5432Общество, Здравоохранение
    Читать полностью
    В Вехнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима
    В Вехнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима
    В зимние каникулы юные читатели Вехнесорокинской сельской библиотеки с интересом провели свой досуг, читая книги, участвуя в играх, конкурсах и викторинах.
    Сегодня, 15:5134Общество, Образование
    Читать полностью
    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады
    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады
    Во время зимних каникул в Уфе проходил республиканский этап олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе.
    Сегодня, 15:5030Общество, Образование
    Читать полностью
    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие
    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие
    Долгожителей в районе немного, но каждая встреча с ними — это общение с живой историей, потому что повороты в их судьбах часто связаны с историей самой страны.
    24-01-2017, 11:37172Общество
    Читать полностью
    Жители Чураево выступили с местной инициативой
    Жители Чураево выступили с местной инициативой
    Программа поддержки местных инициатив способствует развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, где на местном уровне оперативно выявляются и эффективно решаются острые социальные проблемы.
    24-01-2017, 11:36209Общество
    Читать полностью
    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания
    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания
    Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю). Крещенские купания 19 января имеют, прежде всего, духовное значение. В этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. У православных христиан считалось: каждый, прошедший крещенские купания в этот день, смоет с себя грехи.
    24-01-2017, 11:34225Общество
    Читать полностью
    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет
    2 января жительнице райцентра, ветерану педагогического труда, Риме Сычевой исполнилось 70 лет
    Неважно сколько лет на свете прожил человек, важнее — как. Ведь он рождается на свет для того, чтобы что-то и для кого-то сделать.
    9-01-2017, 15:03619Общество
    Читать полностью
    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой
    Представители третьего возраста села Мишкино занимались лечебной физкультурой
    В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.
    9-01-2017, 15:02447Спорт
    Читать полностью
    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»
    В конце 2016 года прошел районный краеведческий конкурс исследовательских работ «Дорогами Отечества»
    Ежегодно в конце года Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» организовывает муниципальный этап конкурса юных исследователей родного края.
    9-01-2017, 15:01521Общество, Образование
    Читать полностью
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