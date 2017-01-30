В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания | видео В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания для трансляции теле- и радиоканалов первого мультиплекса. Они являются обязательными для трансляции на территории всей страны. На сегодня уже около 70% населения республики могут смотреть цифровое телевидение. 30-01-2017, 14:57

В Мишкинском районе Башкирии возрождается производство валенок | видео По-настоящему зимние морозы в республику ещё вернутся. И наверняка многие из нас уже пожалели, что у них нет свой пары валенок. В отдаленных уголках республики пимокатное дело не умирало никогда. Там валенки – традиционная зимняя обувь, к тому же неплохой способ заработать. Сегодня на рынке валяной обуви действительно есть на что посмотреть. Русские валенки снова входят в моду или, может, они из нее никогда и не выходили? Корреспондент «Вести-Башкортостан» знает ответ 30-01-2017, 14:47

Лицею № 1 села Мишкино присвоено имя народного писателя РБ, драматурга Флорида Булякова Уроженец деревни Большие Шады, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, народный писатель РБ, Почетный гражданин Мишкинского района Флорид Буляков оставил яркий след на литературном небосклоне. 30-01-2017, 14:23

Инициатива ирсаевцев — сооружение детской площадки 20 января в актовом зале Ирсаевской школы имени А. Искандарова состоялось собрание граждан. Жители деревни Ирсаево приняли решение участвовать в Программе поддержки местных инициатив. 30-01-2017, 14:11

В Чураево отремонтируют улицу Чавайна 18 января в сельском Доме культуры жители села Чураево провели очередное собрание. На сходе граждан была заслушана информация о конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах. 30-01-2017, 14:09

В деревне Каргино возведут обелиск 18 января в сельском клубе деревни Каргино состоялось собрание по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив. 30-01-2017, 14:08

Более 20 лет Гульнара Аслямова осуществляет надзор за соблюдением законов в Мишкинском районе Прокуратура — это место, куда люди приходят со своей бедой, будь то крупные финансовые махинации или обычные бытовые разногласия. И по тому, как там их выслушают, какое участие примут в решении их вопросов, у людей создается мнение о деятельности учреждения, соблюдении законов и прав граждан. Много добрых слов от жителей Мишкинского района мы слышим о заместителе прокурора Гульнаре Аслямовой, которая уже более 20 лет работает в этой сфере. 27-01-2017, 11:34

Облагородим священную рощу! Одной из отличительных черт, выделяющих территорию проживания марийцев, является наличие уникальных историко-культурных памятников — священных рощ, располагающихся недалеко от деревень на возвышенных местах посреди полей. 27-01-2017, 11:19

Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева 16 января отметила свой 55-летний юбилей Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева больше половины своей жизни отдала выбранной когда-то профессии. Родилась она в деревне Октябрь. В крестьянской семье Анны Имадиловны и Михаила Сайрановича воспитывались шесть детей. Антонида Михайловна была четвертым ребенком. Самый младший Игорь сейчас живет в доме родителей со своей семьей и мамой. Анне Имадиловне прошлым летом исполнилось 85 лет. 27-01-2017, 11:13

В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие. 26-01-2017, 16:01

В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов 2017 год — это год 30-летия образования ветеранской организации в районе. На 31 марта 2017 года намечено проведение торжественного мероприятия, которое пройдет в районном Дворце культуры села Мишкино. 26-01-2017, 15:59

Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне 18 января 2017 года в Баймурзинской школе состоялось итоговое собрание жителей деревни по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив. 26-01-2017, 15:58

Детскую плошадку решено построить в деревне Янагушево 19 января в деревне Янагушево администрацией сельского поселения был организован сход граждан. 26-01-2017, 15:57

Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения 23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра. 26-01-2017, 15:56