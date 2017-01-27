Более 20 лет Гульнара Аслямова осуществляет надзор за соблюдением законов в Мишкинском районе Прокуратура — это место, куда люди приходят со своей бедой, будь то крупные финансовые махинации или обычные бытовые разногласия. И по тому, как там их выслушают, какое участие примут в решении их вопросов, у людей создается мнение о деятельности учреждения, соблюдении законов и прав граждан. Много добрых слов от жителей Мишкинского района мы слышим о заместителе прокурора Гульнаре Аслямовой, которая уже более 20 лет работает в этой сфере. 27-01-2017, 11:34

Облагородим священную рощу! Одной из отличительных черт, выделяющих территорию проживания марийцев, является наличие уникальных историко-культурных памятников — священных рощ, располагающихся недалеко от деревень на возвышенных местах посреди полей. 27-01-2017, 11:19

Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева 16 января отметила свой 55-летний юбилей Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева больше половины своей жизни отдала выбранной когда-то профессии. Родилась она в деревне Октябрь. В крестьянской семье Анны Имадиловны и Михаила Сайрановича воспитывались шесть детей. Антонида Михайловна была четвертым ребенком. Самый младший Игорь сейчас живет в доме родителей со своей семьей и мамой. Анне Имадиловне прошлым летом исполнилось 85 лет. 27-01-2017, 11:13

В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие. 26-01-2017, 16:01

В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов 2017 год — это год 30-летия образования ветеранской организации в районе. На 31 марта 2017 года намечено проведение торжественного мероприятия, которое пройдет в районном Дворце культуры села Мишкино. 26-01-2017, 15:59

Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне 18 января 2017 года в Баймурзинской школе состоялось итоговое собрание жителей деревни по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив. 26-01-2017, 15:58

Детскую плошадку решено построить в деревне Янагушево 19 января в деревне Янагушево администрацией сельского поселения был организован сход граждан. 26-01-2017, 15:57

Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения 23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра. 26-01-2017, 15:56

Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей Перед Новым годом красивый дом, который недавно построили дети Маши Яшкиновны, был полон гостей — пришли родственники, соседи и односельчане. 26-01-2017, 15:55

Гонконгский грипп: что нужно знать? Гриппозная респираторная инфекция коварна тем, что в разные годы болезнь вызывают неодинаковые штаммы вируса. Это приводит к тому, что организм человека не успевает адаптироваться к новому возбудителю, следовательно, наблюдается большое количество инфицированных людей. 26-01-2017, 15:54

В Верхнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима В зимние каникулы юные читатели Верхнесорокинской сельской библиотеки с интересом провели свой досуг, читая книги, участвуя в играх, конкурсах и викторинах. 26-01-2017, 15:51

Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады Во время зимних каникул в Уфе проходил республиканский этап олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе. 26-01-2017, 15:50

Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие Долгожителей в районе немного, но каждая встреча с ними — это общение с живой историей, потому что повороты в их судьбах часто связаны с историей самой страны. 24-01-2017, 11:37

Жители Чураево выступили с местной инициативой Программа поддержки местных инициатив способствует развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, где на местном уровне оперативно выявляются и эффективно решаются острые социальные проблемы. 24-01-2017, 11:36