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— Уходит не простой не только для района, но и для всей страны 2016 год. Каким он оказался для нашего района, по Вашему мнению?30-12-2016, 09:56381
В хозяйствах Мишкинского района подведены итоги работы, определены лучшие работники, передовики производства, намечены новые рубежи на будущий год30-12-2016, 09:52246
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Прокуратура — это место, куда люди приходят со своей бедой, будь то крупные финансовые махинации или обычные бытовые разногласия. И по тому, как там их выслушают, какое участие примут в решении их вопросов, у людей создается мнение о деятельности учреждения, соблюдении законов и прав граждан. Много добрых слов от жителей Мишкинского района мы слышим о заместителе прокурора Гульнаре Аслямовой, которая уже более 20 лет работает в этой сфере.27-01-2017, 11:34250
Министр финансов Украины Яресько указала, что страна не может осуществить выплаты РФ в 3 млрд долл. Премьер Яценюк пригрозил Москве мораторием в случае ее отказа от условий реструктуризации.14-11-2015, 09:131296
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В рамках республиканской программы начальник Республиканского центра социальной поддержки населения в Мишкинском районе Х. Бабичев, председатель районного совета ветеранов Ю. Балахнина представителям III возраста предложили заниматься лечебной физкультурой.9-01-2017, 15:02460
В этом году исполняется 105 лет со дня рождения поэта и 70 лет поэме «Василий Теркин». «Василий Теркин» — это лучшее из всего написанного о войне на войне», — писал известный писатель К. Симонов. Это одно из главных произведений в творчестве поэта, получившее всенародное признание. Другое название произведения — «Книга про бойца». Поэма посвящена вымышленному герою — Василию Тёркину, солдату Великой Отечественной войны. На протяжении всей войны образ неунывающего, веселого, мужественного молодого парня, такого находчивого, оставался самым любимым среди бойцов Красной Армии.8-04-2015, 15:341861