В селе Мишкино в результате ДТП пострадали пассажир и ребенок На днях поздно вечером в селе Мишкино Мишкинского района на перекрестке улиц Ленина и Спортивная произошла автомобильная авария, в которой пострадал 12-летний ребенок, сообщили в УГИБДД МВД по РБ. Вчера, 11:07

В селе Камеево Мишкинского района появится пожарное депо За это проголосовало большинство местных жителей, тем самым они смогли войти в Программу поддержки местных инициатив. В Камеевский сельсовет входит несколько деревень, но ближайшая пожарная часть есть лишь в райцентре. 3-02-2017, 12:38

В агропромышленном колледже села Мишкино более 70 выпускников получили дипломы об окончании учебы 31 января в агропромышленном колледже села Мишкино 71 выпускник получил документы об окончании учебы 2-02-2017, 14:39

В Мишкинском историко-культурном центре пройдет совещание актива 9 февраля состоится итоговое совещание актива филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан — Марийского историко-культурного центра. 2-02-2017, 14:37

В деревне Малонакаряково необходимо заменить трубы отопления 19 января в деревне Малонакаряково сельского поселения Староарзаматовский сельсовет состоялся сход граждан. 2-02-2017, 14:36

Педагог Бабаевской школы Назира Фатхинурова отмечает свое 80-летие Первая учительница — это очень важный человек в жизни каждого ребенка. Самые первые знания, не только учебные, но и жизненные с большим терпением и добротой доносит она до детских сердец. Каждый человек с безграничным уважением и теплотой в душе вспоминает свою первую учительницу. 2-02-2017, 14:34

Жительнице деревни Староарзаматово, ветерану труда Елене Николаевой на днях исполняется 80 лет Хочется еще раз преклониться перед людьми старшего поколения. Они заслуживают уважения, внимательного отношения к себе. Старость приходит незаметно. Таков закон природы, но во власти каждого встретить ее достойно, оставаясь позитивно настроенным, как моя героиня, ветеран труда Елена Николаева из Староарзаматово. 5 февраля ей исполнится 80 лет. 2-02-2017, 14:33

Центральная библиотека села Мишкино определила победителя в номинации «Партнер библиотеки» В 2016 году советом читателей и библиотекарей Центральной библиотеки была заявлена номинация «Партнер библиотеки». По итогам прошедшего года единодушно был определен победитель номинации. Им стал Центр занятости населения Мишкинского района во главе с руководителем Разилей Гильмутдиновой. 2-02-2017, 14:32

ДЮСШ села Мишкино провела День без интернета Детская спортивная школа приняла участие в одноименной акции, организовав с 25 по 29 января спортивные мероприятия 2-02-2017, 14:31

В деревне Сосновка отметили памятную дату — День снятия блокады с города Ленинграда 27 января в рамках мероприятий, посвящённых Дню снятия блокады с города Ленинграда, в школе и библиотеке провели ряд мероприятий: общешкольную линейку, открытые уроки памяти «Подвиг защитников Ленинграда», патриотические часы, просмотр литературы «Мужество и стойкость», прошла встреча молодёжи с единственным оставшимся в живых на сегодняшний день участником Великой Отечественной войны Н. Апаевым. Ветеран находится в добром здравии. Обучающиеся школы пришли к нему с тимуровской помощью, а он в ответ рассказал много интересного. 2-02-2017, 14:28

Верховный муфтий России предложил ввести в школах уроки нравственности Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин вновь сделал громкое заявление, которое подхватила пресса и добилась широкого резонанса. Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности. 2-02-2017, 10:33

В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания | видео В Мишкинском районе запустили сразу шесть вышек цифрового вещания для трансляции теле- и радиоканалов первого мультиплекса. Они являются обязательными для трансляции на территории всей страны. На сегодня уже около 70% населения республики могут смотреть цифровое телевидение. 30-01-2017, 14:57

В Мишкинском районе Башкирии возрождается производство валенок | видео По-настоящему зимние морозы в республику ещё вернутся. И наверняка многие из нас уже пожалели, что у них нет свой пары валенок. В отдаленных уголках республики пимокатное дело не умирало никогда. Там валенки – традиционная зимняя обувь, к тому же неплохой способ заработать. Сегодня на рынке валяной обуви действительно есть на что посмотреть. Русские валенки снова входят в моду или, может, они из нее никогда и не выходили? Корреспондент «Вести-Башкортостан» знает ответ 30-01-2017, 14:47

Лицею № 1 села Мишкино присвоено имя народного писателя РБ, драматурга Флорида Булякова Уроженец деревни Большие Шады, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, народный писатель РБ, Почетный гражданин Мишкинского района Флорид Буляков оставил яркий след на литературном небосклоне. 30-01-2017, 14:23