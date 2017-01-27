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    Новости
    Более 20 лет Гульнара Аслямова осуществляет надзор за соблюдением законов в Мишкинском районе
    Более 20 лет Гульнара Аслямова осуществляет надзор за соблюдением законов в Мишкинском районе

    Прокуратура — это место, куда люди приходят со своей бедой, будь то крупные финансовые махинации или обычные бытовые разногласия. И по тому, как там их выслушают, какое участие примут в решении их вопросов, у людей создается мнение о деятельности учреждения, соблюдении законов и прав граждан. Много добрых слов от жителей Мишкинского района мы слышим о заместителе прокурора Гульнаре Аслямовой, которая уже более 20 лет работает в этой сфере.

    27-01-2017, 11:34

    Облагородим священную рощу!
    Облагородим священную рощу!

    Одной из отличительных черт, выделяющих территорию проживания марийцев, является наличие уникальных историко-культурных памятников — священных рощ, располагающихся недалеко от деревень на возвышенных местах посреди полей.

    27-01-2017, 11:19

    Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева 16 января отметила свой 55-летний юбилей
    Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева 16 января отметила свой 55-летний юбилей

    Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева больше половины своей жизни отдала выбранной когда-то профессии. Родилась она в деревне Октябрь. В крестьянской семье Анны Имадиловны и Михаила Сайрановича воспитывались шесть детей. Антонида Михайловна была четвертым ребенком. Самый младший Игорь сейчас живет в доме родителей со своей семьей и мамой. Анне Имадиловне прошлым летом исполнилось 85 лет.

    27-01-2017, 11:13

    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год

    На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие.

    26-01-2017, 16:01

    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов
    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов

    2017 год — это год 30-летия образования ветеранской организации в районе. На 31 марта 2017 года намечено проведение торжественного мероприятия, которое пройдет в районном Дворце культуры села Мишкино.

    26-01-2017, 15:59

    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне
    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне

    18 января 2017 года в Баймурзинской школе состоялось итоговое собрание жителей деревни по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив.

    26-01-2017, 15:58

    Детскую плошадку решено построить в деревне Янагушево
    Детскую плошадку решено построить в деревне Янагушево

    19 января в деревне Янагушево администрацией сельского поселения был организован сход граждан.

    26-01-2017, 15:57

    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения

    23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра.

    26-01-2017, 15:56

    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей
    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей

    Перед Новым годом красивый дом, который недавно построили дети Маши Яшкиновны, был полон гостей — пришли родственники, соседи и односельчане.

    26-01-2017, 15:55

    Гонконгский грипп: что нужно знать?
    Гонконгский грипп: что нужно знать?

    Гриппозная респираторная инфекция коварна тем, что в разные годы болезнь вызывают неодинаковые штаммы вируса. Это приводит к тому, что организм человека не успевает адаптироваться к новому возбудителю, следовательно, наблюдается большое количество инфицированных людей.

    26-01-2017, 15:54

    В Верхнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима
    В Верхнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима

    В зимние каникулы юные читатели Верхнесорокинской сельской библиотеки с интересом провели свой досуг, читая книги, участвуя в играх, конкурсах и викторинах.

    26-01-2017, 15:51

    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады
    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады

    Во время зимних каникул в Уфе проходил республиканский этап олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе.

    26-01-2017, 15:50

    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие
    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие

    Долгожителей в районе немного, но каждая встреча с ними — это общение с живой историей, потому что повороты в их судьбах часто связаны с историей самой страны.

    24-01-2017, 11:37

    Жители Чураево выступили с местной инициативой
    Жители Чураево выступили с местной инициативой

    Программа поддержки местных инициатив способствует развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, где на местном уровне оперативно выявляются и эффективно решаются острые социальные проблемы.

    24-01-2017, 11:36

    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания
    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания

    Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю). Крещенские купания 19 января имеют, прежде всего, духовное значение. В этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. У православных христиан считалось: каждый, прошедший крещенские купания в этот день, смоет с себя грехи.

    24-01-2017, 11:34

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    Более 20 лет Гульнара Аслямова осуществляет надзор за соблюдением законов в Мишкинском районе
    Более 20 лет Гульнара Аслямова осуществляет надзор за соблюдением законов в Мишкинском районе
    Прокуратура — это место, куда люди приходят со своей бедой, будь то крупные финансовые махинации или обычные бытовые разногласия. И по тому, как там их выслушают, какое участие примут в решении их вопросов, у людей создается мнение о деятельности учреждения, соблюдении законов и прав граждан. Много добрых слов от жителей Мишкинского района мы слышим о заместителе прокурора Гульнаре Аслямовой, которая уже более 20 лет работает в этой сфере.
    27-01-2017, 11:34257Общество, Человек и закон
    Читать полностью
    Облагородим священную рощу!
    Облагородим священную рощу!
    Одной из отличительных черт, выделяющих территорию проживания марийцев, является наличие уникальных историко-культурных памятников — священных рощ, располагающихся недалеко от деревень на возвышенных местах посреди полей.
    27-01-2017, 11:19224Общество, Культура
    Читать полностью
    Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева 16 января отметила свой 55-летний юбилей
    Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева 16 января отметила свой 55-летний юбилей
    Ветеринарный фельдшер из Верхнесорокино Антонида Микишева больше половины своей жизни отдала выбранной когда-то профессии. Родилась она в деревне Октябрь. В крестьянской семье Анны Имадиловны и Михаила Сайрановича воспитывались шесть детей. Антонида Михайловна была четвертым ребенком. Самый младший Игорь сейчас живет в доме родителей со своей семьей и мамой. Анне Имадиловне прошлым летом исполнилось 85 лет.
    27-01-2017, 11:13195Общество
    Читать полностью
    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
    В отделе МВД РФ по Мишкинскому району состоялось итоговое совещание служебной деятельности за 2016 год
    На него были приглашены прокурор Мишкинского района, советник юстиции Д. Ишмуратов, мировой судья судебного участка Мишкинского района РБ И. Муртазин, член общественного совета при отделе МВД России по Мишкинскому району А. Иванова и другие.
    26-01-2017, 16:01307Общество, Человек и закон
    Читать полностью
    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов
    В Мишкино прошло очередное заседание районного совета ветеранов
    2017 год — это год 30-летия образования ветеранской организации в районе. На 31 марта 2017 года намечено проведение торжественного мероприятия, которое пройдет в районном Дворце культуры села Мишкино.
    26-01-2017, 15:59190Общество
    Читать полностью
    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне
    Баймурзинцы планируют отремонтировать водопроводную сеть в деревне
    18 января 2017 года в Баймурзинской школе состоялось итоговое собрание жителей деревни по выбору проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив.
    26-01-2017, 15:58160Общество
    Читать полностью
    Детскую плошадку решено построить в деревне Янагушево
    Детскую плошадку решено построить в деревне Янагушево
    19 января в деревне Янагушево администрацией сельского поселения был организован сход граждан.
    26-01-2017, 15:57170Общество
    Читать полностью
    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
    Молодогвардейцы Мишкинского района поздравили ветерана Отечественной войны с днём рождения
    23 января Шамилю Разяповичу Сабирзянову исполнилось 94 года. Но, несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни: интересуется политикой республики, выписывает и читает газеты, посещает районную библиотеку, участвует в районных мероприятиях и на классных часах в школах райцентра.
    26-01-2017, 15:56174Общество
    Читать полностью
    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей
    Жительница деревни Каргино Маша Килинбаева в конце прошлого года отметила свой 90-летний юбилей
    Перед Новым годом красивый дом, который недавно построили дети Маши Яшкиновны, был полон гостей — пришли родственники, соседи и односельчане.
    26-01-2017, 15:55267Общество
    Читать полностью
    Гонконгский грипп: что нужно знать?
    Гонконгский грипп: что нужно знать?
    Гриппозная респираторная инфекция коварна тем, что в разные годы болезнь вызывают неодинаковые штаммы вируса. Это приводит к тому, что организм человека не успевает адаптироваться к новому возбудителю, следовательно, наблюдается большое количество инфицированных людей.
    26-01-2017, 15:54199Общество, Здравоохранение
    Читать полностью
    В Верхнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима
    В Верхнесорокинскую сельскую библиотеку пришла веселая зима
    В зимние каникулы юные читатели Верхнесорокинской сельской библиотеки с интересом провели свой досуг, читая книги, участвуя в играх, конкурсах и викторинах.
    26-01-2017, 15:51104Общество, Образование
    Читать полностью
    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады
    Знаток башкирского языка и литературы из Мишкино стала призером республиканской олимпиады
    Во время зимних каникул в Уфе проходил республиканский этап олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе.
    26-01-2017, 15:50133Общество, Образование
    Читать полностью
    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие
    Уроженка деревни Сабаево Хабиба Кайбышева отметила свое 90-летие
    Долгожителей в районе немного, но каждая встреча с ними — это общение с живой историей, потому что повороты в их судьбах часто связаны с историей самой страны.
    24-01-2017, 11:37195Общество
    Читать полностью
    Жители Чураево выступили с местной инициативой
    Жители Чураево выступили с местной инициативой
    Программа поддержки местных инициатив способствует развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, где на местном уровне оперативно выявляются и эффективно решаются острые социальные проблемы.
    24-01-2017, 11:36226Общество
    Читать полностью
    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания
    В ночь с 18 на 19 января в Мишкинском районе были организованы крещенские купания
    Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю). Крещенские купания 19 января имеют, прежде всего, духовное значение. В этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. У православных христиан считалось: каждый, прошедший крещенские купания в этот день, смоет с себя грехи.
    24-01-2017, 11:34263Общество
    Читать полностью
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