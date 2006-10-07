В Башкирии дан старт весенне-полевым работам

Первыми в регионе к закрытию влаги приступили хозяйства Абзелиловского, к подкормке озимых – Учалинского и Чекмагушевского районов. Боронование многолетних трав начали Абзелиловский, Дюртюлинский, Кигинский, Учалинский, Чекмагушевский районы, их подкормку – Дюртюлинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Учалинский и Чекмагушевский районы.По данным Центра сельхозконсультирования РБ, озимые культуры подкормлены на площади 200 га, многолетние травы – на площади 900 га, проборонованы – на 1600 га, влага закрыта на площади 2000 га.Самые высокие темпы по подкормке озимых культур сейчас у сельхозпредприятий Учалинского (0,9 тыс.га или 6 процентов), по подкормке многолетних трав – у Чекмагушевского (0,3 тыс.га или 7 процентов) районов. Абзелиловский район лидирует по боронованию «многолеток» (1 тыс.га или 29 процентов) и закрытию влаги (2 тыс.га или 7 процентов).