Глава администрации Мишкинского района проведет прием ветеранов ВОВ

25 апреля с 10 до 12 часов глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин проведет прием ветеранов Великой Отечественной войны.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.