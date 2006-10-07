Глава администрации Мишкинского района проведет прием ветеранов ВОВ

В Мишкино прием граждан проведет прокурор Башкирии А. Назаров
14 апреля 2015 года в 10 часов в администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан (с. Мишкино, улица Ленина, дом 89) будет осуществлен прием граждан прокурором Республики Башкортостан государственным советником юстиции 2 класса Андреем Ивановичем Назаровым.
Прокурор Башкирии провел прием граждан в Мишкинском районе
14 апреля прокурор Республики Башкортостан Андрей Иванович Назаров провел прием граждан в администрации муниципального района Мишкинский район. На приеме также присутствовал глава администрации района Р. Мусин, прокурор района Д. Ишмуратов.
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В торжественном мероприятии приняли участие председатель Мишкинского районного совета ветеранов Ю. Балахнина, члены президиума районного совета М. Ханов, Р. Буляков, председатель первичной ветеранской организации Староарзаматовского СП Р. Аюпов, глава администрации Староарзаматовского СП С. Саликов и приглашённые.