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    Глава администрации Мишкинского района проведет прием ветеранов ВОВ

    slavin Вчера, 15:0188Официально , Администрация
    Глава администрации Мишкинского района проведет прием ветеранов ВОВ
    25 апреля с 10 до 12 часов глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин проведет прием ветеранов Великой Отечественной войны.
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