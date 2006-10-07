Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу

Подарок односельчанам

В деревне Букленды проживают 340 человек, люди активные и сплоченные, помогают друг другу. Не забывают о малой родине и выходцы из нее. Вадим Байназов живет в городе Бирске. Недавно он сделал нашему клубу замечательный подарок — музыкальную аппаратуру.