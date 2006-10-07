Мы, жители деревни Букленды, выражаем огромную благодарность работникам Мишкинского газсервиса, которые вложили большие усилия в эту работу. Особенная благодарность — начальнику участка Алексею Апкаликову, слесарю Юрию Изибаирову, а также депутату районного Совета Александру Байназову, который оказал большую помощь в составлении проектно-сметной документации.
Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
Мы, жители деревни Букленды, выражаем огромную благодарность работникам Мишкинского газсервиса, которые вложили большие усилия в эту работу. Особенная благодарность — начальнику участка Алексею Апкаликову, слесарю Юрию Изибаирову, а также депутату районного Совета Александру Байназову, который оказал большую помощь в составлении проектно-сметной документации.
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