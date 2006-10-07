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    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу

    slavin Вчера, 10:0175Общество
    Буклендинцы подключились к сетевому газопроводу
    22 декабря жители 9 домов деревни Букленды подключились к сетевому газопроводу

    Мы, жители деревни Букленды, выражаем огромную благодарность работникам Мишкинского газсервиса, которые вложили большие усилия в эту работу. Особенная благодарность — начальнику участка Алексею Апкаликову, слесарю Юрию Изибаирову, а также депутату районного Совета Александру Байназову, который оказал большую помощь в составлении проектно-сметной документации.
    Р. АЛПАЕВА
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