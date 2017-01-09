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    Анита Тимиркаева из села Чураево побывала на республиканской елке в Уфе

    slavin 9-01-2017, 14:59180Общество, Образование
    Анита Тимиркаева из села Чураево побывала на республиканской елке в Уфе
    Новый год — это волшебный праздник. Мне посчастливилось побывать на республиканской новогодней елке в городе Уфе.

    Сотни мальчишек и девчонок приехали на этот праздник из разных уголков Башкортостана, которые весь этот год старательно учились, участвовали в спортивной и общественной жизни своей школы. Новогоднее чудо происходило в Государственном концертном зале «Башкортостан». Участников праздника встречали в зале забавные снеговики, символ наступающего года Огненный Петух с важными курочками, различные новогодние персонажи сказок. В середине зала сверкала огромная елка, разукрашенная разноцветной гирляндой, новогодними игрушками, мишурой, бантиками и серпантином.

    Программа праздника состояла из театрализованного представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, пиратов и снеговиков. Мы вместе с ними разгадывали загадки, помогали Деду Морозу снимать проклятие с новогоднего приглашения, танцевали и веселились под новогоднюю музыку. Все присутствующие в зале дети были в красивых и забавных новогодних костюмах.

    После театрализованного представления был большой, незабываемый концерт с удивительными декорациями и новогодней программой. Никогда я еще не видела такого чуда. Главными героями новогодней программы оказались Новый и Старый годы, которые пытались снимать фильм о новогоднем карнавале 2017 года. Новый год очень хотел стать режиссером, ему надо было найти волшебный сценарий, устроить кастинг и выбрать актеров. Он успешно справился с этими заданиями и стал главным кинорежиссером.

    Мне очень понравился этот веселый день с волшебством и чудесными подарками, где я познакомилась с хорошими людьми и приобрела новых друзей. Это торжество подарило мне отличное настроение и радостные впечатления. Я очень благодарна администрации марийской гимназии имени Я. Ялкайна, которая предоставила мне возможность побывать на этом новогоднем празднике.
    Анита Тимиркаева, учащаяся 7 класса марийской гимназии имени Яныша Ялкайна села Чураево
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