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    Поддержка односельчан поставила меня на ноги

    slavin 16-02-2017, 14:53162Общество
    Поддержка односельчан поставила меня на ноги
    Хочу поблагодарить через районную газету односельчан, принявших участие в моей судьбе.

    Я — пожилой человек, мне 86 лет. До этого времени жила своим хозяйством — держала корову, домашних птиц.

    24 февраля 2016 года со мной случилась беда: когда стала подниматься на сеновал, сорвалась с лестницы и получила перелом бедра. Три часа лежала в сарае и звала на помощь. Дома в это время никого не было, а улицы деревни сейчас, в основном, пустынны. На мое счастье, мои крики услышали учителя местной школы Айгуль Давлетгареева и Эльмира Садрисламова, которые в это время возвращались домой. Они забежали ко мне и сразу же позвонили в «Скорую помощь». Она приехала быстро, но так как улицы у нас зимой редко чистят, застряла возле школы, а расстояние до моего дома довольно большое. Молодой человек — фельдшер «скорой» (к сожалению, не запомнила его фамилию) добрался пешком. Тут на помощь подоспели односельчане: на лошади — Финат Валиханов, тракторе — Мавлетзян Фарвазетдинов, который и помог вытащить машину неотложки.

    После тщательного осмотра и оказания первой помощи меня положили на носилки и погрузили в машину.

    Похоже, весть о моей беде разлетелась быстро и меня в больницу провожало полдеревни.

    Из Мишкинской больницы я попала в Бирскую, где очень сложную операцию мне провел травматолог Азат Саяпов. Очень благодарна ему за профессионально оказанную помощь.

    Услышав про мою беду, сразу же приехали дети: Рим, Ришат, Миляуша. Они постоянно заботились обо мне, а дочь ухаживала за мной после операции, потом увезла к себе в Караидель, где я прожила с ними месяц.

    Сейчас живу дома, чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек в моем возрасте. Я — счастливый человек, прожила долгую жизнь, 37 лет которой посвятила профессии медсестры в деревне Иштыбаево, вырастила четырех сыновей и дочь. Они очень хорошие и заботливые. В настоящий момент со мной сыновья Рим и Равиль, которые, сменяя друг-друга, помогают мне по дому.

    Если бы мне вовремя не помогли, наверное, мое положение было бы плачевным. Я живу и радуюсь жизни, благодаря помощи моих односельчан Айгуль Давлетгареевой, Эльмиры Садрисламовой, Фаузины Галимзяновой, Мавлетзяна Фарвазетдинова, Фината Валиханова и многих других. Большое спасибо всем за отзывчивость и доброту. Живите счастливо и долго. Дай Бог всем вам здоровья!
    Фагия Агзамова, ветеран труда (д. Иштыбаево)
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