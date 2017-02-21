Учительница татарского языка МБОУ СОШ села Камеево Гузалия Загитова много лет прививает детям любовь к родному языку

Фирдаус Кадикова

Отличные результаты не заставили себя ждать — среди ее учеников появились победители и призеры муниципальных туров олимпиад по татарскому языку. Это Аделина Салихова, Ралия Гарифуллина, Илдус Султанов, Лиана Кайбышева, Танчулпан Гарифуллина. Умение творить раскрылось в сочинениях победителей конкурса сочинений Дили Аглямовой, Лианы Кайбышевой, призеров — Илдуса Султанова, Илнара Загитова. Илнар Загитов занял второе место и на республиканском этапе конкурса сочинений «Сельхозперепись глазами детей» в номинации «На родном языке».И вот новая победа — недавно прошел региональный этап олимпиады по татарскому языку и литературе среди обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций на базе ГБОУ Республиканская художественная гимназия-интернат им. К. Давлеткильдеева. В олимпиаде, проходившей в три тура, приняли участие 111 обу- чающихся из 32 муниципальных районов и городских округов. В рамках мероприятия для участников олимпиады были организованы встречи с представителями высших профессиональных учебных заведений и средств массовой информации, творческой интеллигенции.По итогам всех трех туров ученица Гузалии Рафиковны, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ села Камеево Лиана Кайбышева стала призером олимпиады и награждена Дипломом Министерства образования РБ.Мы поздравляем учителя и ее ученицу с очередной победой и желаем покорения новых вершин.