В преддверии Дня защитника Отечества уроженец деревни Янагушево Ахматхан Зямилев отметил свое 80-летие

Фирдаус Кадикова

Герой моей статьи — уроженец деревни Янагушево Ахматхан Шакирович родился в 1937 году.— Детство помню только как в тумане, — говорит он. — С самого начала Великой Отечественной войны отца забрали в трудовую армию. Мама, как все колхозники, целыми днями работала на поле. Несмотря на войну, голод, мама все же настояла, чтобы я пошел в школу. Хоть и впроголодь, но учиться мне нравилось. Папа после войны вернулся домой, радости нашей не было предела.Но жизнь иногда делает крутые повороты, никогда не знаешь с какой стороны ждать ударов судьбы. В 1949 году во время родов умерла мама. У 12-летнего Ахматхана появилась новорожденная сестренка, которая день и ночь плачем требовала маму. Заботы о сестренке легли на плечи подростка, отцу нужно было работать, содержать семью. После пятого класса школу пришлось бросить.Время шло, в доме появилась новая хозяйка. Она родила еще пятерых детей. В многодетной семье работы было много, но жили дружно. Еще подростком Ахматхан начал работать на колхозной свиноферме, потом ему доверили смотреть лошадей. Но парень в душе лелеял мечту об учебе и при первой возможности пошел в вечернюю школу, получил среднее образование.В 1957 году он был призван в ряды Советской Армии. После окончания срочной службы Ахматхан Зямилев понял, что его призвание — служить родине и выбрал профессию военного.За годы службы в войсках ПВО ему довелось нести охрану воздушного пространство нашей родины в Томске и Туркмении, Узбекистане и Таджикистане. С 1980 по 1985 годы прапорщик Ахматхан Зямилев служил в Горно-Бадахшанском автономном округе, на границе с Афганистаном.— Наша часть была расположена на берегу реки Пяндж, — вспоминает он, — а противоположный берег уже считался территорией Афганистана. Помню, как афганцы просились в нашу медсанчасть, кто-то зубы лечить, кто-то — показать ребенка советским врачам. Кадров не хватало, поэтому нагрузка была двойная. Срочники служили под нашим руководством. Всякое случалось, это же граница, да и время было тревожное. Но свой долг перед родиной выполнили с честью и достоинством.В 1987 году Ахматхан Шакирович вышел на заслуженный отдых. Сначала с семьей жили в городе Андижане, потом переехали в Оренбургскую область, а чуть позже — ближе к малой родине, в Башкортостан.Были в жизни Ахматхана Зямилева и новые горькие потери — сначала умерла супруга, потом ушел из жизни отслуживший в Чеченской Республике сын. К счастью, в его судьбе появилась понимающая женщина, с которой они вместе уже много лет. Двое его дочерей проживают в городе Златоусте, один сын живет в Татарстане, другой — в Чишминском районе.Награжденный юбилейными медалями «50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» Ахматхан Шакирович Зямилев на днях отметил свое 80-летие. В 2013 году сестра Зульфида, о которой он заботился с самого рождения, овдовела. Жизнь в деревне тяжелая, поэтому Ахматхан Зямилев теперь живет на два дома — и сестре помогает, и к семье часто ездит. Благо, несмотря на почтенный возраст, стать у него еще военная, взгляды на жизнь — современные. Дай Бог еще здоровья на многие годы!