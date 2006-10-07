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    Обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в селе Мишкино арестован

    slavin Вчера, 14:061309Общество, Происшествия
    Обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в селе Мишкино арестован
    В правоохранительные органы республики днем 17 марта 2017 года поступило сообщение о доставлении в больницу села Мишкино несовершеннолетней с колото-резаным ранением, которая спустя непродолжительное время скончалась. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

    По версии следствия, днем 17 марта 2017 года на одной из улиц села Мишкино 20-летний местный житель нанес удары ножом в жизненно-важные органы 16-летней бывшей девушке. С места происшествия злоумышленник скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время он был обнаружен сотрудниками полиции с резаными ранами предплечий в лесопосадке недалеко от села. Предположительно, ранения нанес себе сам. Сотрудниками органов внутренних дел он был доставлен в больницу.

    По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан 20-летнему подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему уже предъявлено обвинение.

    В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошенный злоумышленник дал признательные показания. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Г.Я Житенева. Расследование уголовного дела продолжается.
    Следственный комитет РФ по РБ.
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