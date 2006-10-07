Обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в селе Мишкино арестован

Следственный комитет РФ по РБ.

По версии следствия, днем 17 марта 2017 года на одной из улиц села Мишкино 20-летний местный житель нанес удары ножом в жизненно-важные органы 16-летней бывшей девушке. С места происшествия злоумышленник скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время он был обнаружен сотрудниками полиции с резаными ранами предплечий в лесопосадке недалеко от села. Предположительно, ранения нанес себе сам. Сотрудниками органов внутренних дел он был доставлен в больницу.По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан 20-летнему подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему уже предъявлено обвинение.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошенный злоумышленник дал признательные показания. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления Г.Я Житенева. Расследование уголовного дела продолжается.