В Башкирии пройдут Дни марийской культуры

В рамках Дней марийской культуры в РБ в Мишкинском районе создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в районе, утвержден план мероприятий и определены ответственные исполнители.
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В Мишкино прошли игры КВН по теме «Мой дом – моя крепость»
Комитет по делам молодежи администрации района совместно с отделами образования и культуры в ноябре проводят районные игры клуба веселых и находчивых (КВН) под общей тематикой «Мой дом – моя крепость» среди учащихся и молодежи сельских поселений. Игры КВН в сельских поселениях пройдут до 13 ноября, а 16 ноября 2012 года – во Дворце культуры села Мишкино.
Торжества в честь 8 Марта
Первым заместителем главы администрации вынесено распоряжение о проведении в районе торжеств, посвященных Международному женскому дню. В районном центре они пройдут 7 марта в 19.00 часов во Дворце культуры.
В Мишкино встретят Татьянин день
В рамках мероприятий, приуроченных Году литературы в Республике Башкортостан и согласно планам мероприятий районного Дворца культуры, комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 25 января в 20.00 часов в районном Дворце культуры пройдет мероприятие, посвященное ко Дню студентов (Татьянин день).
План мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в 2015 году
Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 08.09.2014 г. №1609 "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2015 году". СКАЧАТЬ Приложение к приказу Министерства образования Республики Башкортостан от 08.09.2014 г. №1609. СКАЧАТЬ
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