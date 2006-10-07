В Башкирии пройдут Дни марийской культуры

В рамках Дней марийской культуры в РБ в Мишкинском районе создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в районе, утвержден план мероприятий и определены ответственные исполнители.

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