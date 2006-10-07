В Башкирии прошла семейная спортивно-туристская эстафета

Л. Килинбаева, педагог дополнительного образования ЦДЮТ

Мероприятие началось с поздравительных слов директора Центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» В. Князева. Он пожелал участникам бодрости духа, интересной игры.На старт вышли самые дружные, спортивные, энергичные команды с оригинальными названиями «Озорная семейка» (Айкашевы), «Альпинисты» (Кугубаевы), «Ну, погоди!» (Пашкины), «Динозаврики» — (Салышевы).В составе каждой команды было по три человека — папа, мама и ребенок. Каждой команде предстояло пройти эстафетные этапы и туристскую полосу препятствий за наименьшее время и с минимальным количеством штрафных баллов. Семьи соревновались в силе, ловкости, выносливости. Участникам эстафеты была предложена программа, состоящая из интересных этапов: «Визитка», «Разложи костер», «В любом месте веселее вместе», «Кочки», «Собери рюкзак», «Походная кулинария», «Медицина», «Залезь в спальник», «Конкурс песен». Все семьи постарались, прошли этапы до конца. Дети не отставали от своих родителей, так как болельщики — друзья и одноклассники вместе со своими родителями, дружно поддерживали и настраивали их на победу.Ярким моментом во время мероприятия стали зажигательные танцы детских танцевальных групп «Вегас» и «Вдохновение». Компетентное жюри внимательно следило за смелыми и энергичными командами и определило победителей конкурса. Номинацию «Самая сплоченная семья» завоевала семья Салышевых (папа Виктор, мама Алсу, дочь Альбина), семьи Айкашевых (папа Аркадий, мама Наталья, сын Николай) и Кугубаевых (папа Лев, мама Наталья, сын Владимир) стали призерами. Победителем эстафеты стала семья Пашкиных (папа Василий, мама Вероника, сын Дмитрий). Все команды были награждены грамотами и памятными призами. Участники получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.