Спортсмены из Башкирии показали отличные результаты в лыжном марафоне и волейболе

Команда нашего района заняла третье место. Честь нашего района защищали Л. Красильникова, С. Апкаликова, С. Якитова, У. Алынбекова, М. Пасечник, В. Янгуатова, Д. Минильбаева, А. Аксаева.
• На прошедшем 18 марта в городе Уфе XXXII лыжном марафоне хорошие результаты показали и наши лыжники. На дистанции 30 километров среди юношей абсолютным победителем стал Владлен Баязитов. Иван Самниев в возрастной категории 50–59 лет на дистанции 30 километров стал вторым, немного уступив спортсмену из Челябинской области.
• В тот же день в городе Белебее прошел классический марафон по лыжам. Наш именитый спортсмен Ростислав Павлов в своей возрастной категории (30–39 лет) стал чемпионом, Юрий Айгузин на дистанции 30 километров (50–59 лет) занял третье место.
• Кайраковец Владлен Баязитов нынешний сезон по лыжным гонкам завершил успешно. 19 марта принял участие на Первенстве по лыжным гонкам РБ в селе Калтасы. На дистанции 20 километров Владлен занял первое место. Семья Баязитовых выражает большую благодарность спонсорам А. Алимову, А. Фатхинурову, которые оказали содействие в покупке профессиональных лыж для молодого перспективного спортсмена.