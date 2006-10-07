Спортсмены из Башкирии показали отличные результаты в лыжном марафоне и волейболе

Алена ГРИГОРЬЕВА

Команда нашего района заняла третье место. Честь нашего района защищали Л. Красильникова, С. Апкаликова, С. Якитова, У. Алынбекова, М. Пасечник, В. Янгуатова, Д. Минильбаева, А. Аксаева.• На прошедшем 18 марта в городе Уфе XXXII лыжном марафоне хорошие результаты показали и наши лыжники. На дистанции 30 километров среди юношей абсолютным победителем стал Владлен Баязитов. Иван Самниев в возрастной категории 50–59 лет на дистанции 30 километров стал вторым, немного уступив спортсмену из Челябинской области.• В тот же день в городе Белебее прошел классический марафон по лыжам. Наш именитый спортсмен Ростислав Павлов в своей возрастной категории (30–39 лет) стал чемпионом, Юрий Айгузин на дистанции 30 километров (50–59 лет) занял третье место.• Кайраковец Владлен Баязитов нынешний сезон по лыжным гонкам завершил успешно. 19 марта принял участие на Первенстве по лыжным гонкам РБ в селе Калтасы. На дистанции 20 километров Владлен занял первое место. Семья Баязитовых выражает большую благодарность спонсорам А. Алимову, А. Фатхинурову, которые оказали содействие в покупке профессиональных лыж для молодого перспективного спортсмена.